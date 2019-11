Pronostic Celtic Rennes : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue Europa

Le Celtic s’impose face à des Rennais désintéressés !

Le Celtic Glasgow est la seule formation de ce groupe E à être officiellement qualifiée. Les Ecossais sont invaincus avec trois victoires pour un nul obtenu à l'aller face à Rennes (1-1). Le Celtic est en pleine forme et a remporté ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues. En Premiership, les hommes de Neil Lennon sont à égalité avec leur rival historique, les Rangers. Le Celtic retrouvera également les hommes de Steven Gerrard en finale de la Coupe d'Ecosse depuis son succès face à Hibernian en demi-finale (2-5). Dans cette formation, on retrouve l'espoir tricolore Odsonne Edouard, auteur notamment de 9 buts en 12 rencontres de championnat.

Rennes est quant à lui éliminé et devrait profiter de cette rencontre pour préparer le match de championnat du week-end face à Saint-Etienne. Les Bretons réalisent une saison décevante, à l'image de leur dernière sortie face à Dijon où ils se sont inclinés (2-1) après avoir ouvert le score. Les hommes de Julian Stéphan avaient parfaitement lancé leur saison avec deux victoires lors des 2 premiers déplacements mais n'ont plus remporté le moindre match hors de leurs bases. Les Rennais sont même sur une terrible série de 4 revers consécutifs à l'extérieur. Pour ce match sans enjeu pour le Stade Rennais, Stephan devrait aligner une équipe remaniée pour préserver ses cadres face aux Verts. Le Celtic, dans son superbe stade, devrait s'imposer et valider sa première place.