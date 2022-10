Pronostic Celtic Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le RB Leipzig fait le plein d’énergie au Celtic

Avec la relégation des Rangers dans les divisions inférieures, le Celtic a pendant de nombreuses saisons largement dominé la Premiership. Le retour du grand rival historique a relancé l'adversité, puisque les Rangers sont venus mettre fin à l'hégémonie du Celtic il y a deux saisons de cela. Les Catholiques de Glasgow ont depuis repris leur bien l'an passé et se sont donc qualifiés pour cette phase de poule de Ligue des Champions. Pour son entrée en lice, le Celtic a livré un bon match mais est tombé face à l'efficacité du Real Madrid (0-3). En déplacement ensuite en Pologne pour y affronter le Shakhtar, les Ecossais ont pris leur premier point grâce au nul obtenu (0-0). Lors du match aller disputé la semaine passée en Allemagne face à Leipzig, le Celtic a longtemps fait jeu égal mais a craqué en fin de rencontre (3-1). Avec un seul point au compteur, le club écossais est en dernière position de son groupe. En revanche, le Celtic domine toujours son championnat avec deux points d'avance sur les Rangers, et un succès le week-end dernier contre St Johnstone arraché à la dernière seconde de la rencontre par le grec Giakoumakis (1-2).

De son côté, Leipzig avait réalisé une excellente dernière ligne droite l'an passé, qui lui avait notamment permis de finir dans le Top 4 de Bundesliga, de remporter la Coupe d'Allemagne et de se hisser en demi-finale de l'Europa League, où il s'était incliné à Glasgow… contre les Rangers. Après un nouveau début de saison chaotique, Tedesco a été licencié et remplacé par Rose. Et cela va mieux pour Leipzig. Surclassé à domicile par le Shakhtar (1-4) lors de la 1journée de C1, Leipzig a ensuite manqué d'efficacité au Bernabeu en concédant un deuxième revers (2-0). Au pied du mur, le club allemand s'en est remis au duo Nkunku – Silva lors du match aller contre les Ecossais (3-1). Marco Rose semble avoir relancé Leipzig, puisque le club allemand a récemment largement disposé de Bochum (4-0) avant de faire un nul ce week-end sur la pelouse d'une équipe de Mayence qui joue les premiers rôles en Bundesliga (1-1). En grande forme, l'international français Nkunku a de nouveau été décisif avec sa 9e réalisation de la saison toutes compétitions confondues. De retour à un bon niveau, Leipzig devrait pouvoir résister à la pression d'un bouillant Celtic Park pour décrocher un succès important dans l'optique de la qualification pour les 8de finale.