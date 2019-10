Pronostic Celtic Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le Celtic intraitable à domicile face à la Lazio !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Celtic – Lazio :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Ecosse en titre, le Celtic survole depuis plusieurs saisons son championnat national. Le retour des Rangers dans l'élite écossaise a remis un peu de piment dans la Ligue, mais le club de Neil Lennon continue de dominer la concurrence nationale. Après avoir raté le coche lors des barrages de la Ligue des Champions face à Cluj, le Celtic est allé chercher un bon point en Bretagne face à Rennes (1-1) pour ses débuts en Europa League, avant de prendre leur revanche face à Cluj (2-1) au Celtic Park. En position de force, les Ecossais veulent consolider leur position en s’imposant face à la Lazio. Pour cela, ils comptent notamment sur leur attaquant français Odsonne Edouard en grande forme en ce début de saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Lazio est sur courant alternatif en ce début de saison, à l’image de sa dernière rencontre de championnat où pendant une mi-temps les Laziale ont été totalement absents et se sont retrouvés menés de 3 buts par l’Atalanta. Déchaînés en seconde mi-temps, les hommes d’Inzaghi sont revenus au score (3-3) grâce au buteur maison Ciro Immobile. En Europa League, la Lazio s’est inclinée à Cluj (2-1) avant de passer tout près de la correctionnelle face à Rennes (victoire finale 2-1). Pour cette affiche, nous voyons le Celtic solide à domicile (9 victoires, 1 qualification et 1 défaite cette saison) s’imposer face à une Lazio qui reste sur 4 matchs sans victoire à l'extérieur (3 défaites et 1 nul à Bologne).- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Celtic Lazio encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !