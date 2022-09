Pronostic Celtic Glasgow Real Madrid : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid en champion face au Celtic

Dominé par les Glasgow Rangers il y a 2 saisons, le Celtic s'est repris la saison dernière en remportant le championnat. En effet, les hommes de Postecoglou ont fini avec 4 points d'avance sur les Rangers. Forts de ce titre, le club écossais a parfaitement débuté ce nouvel exercice avec un carton plein en championnat (6 victoires en autant de matchs). Le bilan comptable du Celtic est impressionnant puisqu'ils ont inscrit 25 buts et n'en ont concédé qu'un seul. Le week-end dernier, les partenaires de Joe Hart se sont baladés dans le Old Firm en surclassant le grand rival des Rangers (4-0) avec notamment un doublé de l'Israélien Abada. Avec 6 réalisations depuis l'entame du championnat, ce dernier est le meilleur buteur de sa formation. A ses côtés, on retrouve l'international australien Mooy, le buteur grec Giakoumakis, ou l'avant-centre japonais Furuhashi longtemps blessé la saison passée.

Le Celtic Park accueillera pour son retour en Ligue des Champions le champion en titre, le Real Madrid. La Maison Blanche sort d'une saison exceptionnelle avec également le gain de la Liga et de la SuperCoupe d'Espagne. Les hommes de Carlo Ancelotti nous ont livré des prestations au scénario incroyable lors des matchs à élimination directe de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Porté par un Karim Benzema exceptionnel, le club madrilène avait retourné tour à tour le PSG, Chelsea et Man City avant de s'offrir Liverpool en finale. Malgré l'échec Mbappé lors du mercato estival, le Real s'est renforcé avec les venues de Tchouaméni et du rugueux défenseur allemand Rüdiger. Lors des derniers jours du mercato, le Real a vendu Casemiro à Manchester United. Ce dernier formait depuis plusieurs saisons un incroyable trio avec Modric et Kroos. L'ancien Monégasque Tchouaméni a profité de ce départ pour s'imposer dans l'entrejeu. Victorieux de la SuperCoupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort, le Real a aussi remporté tous ses matchs de Liga dont le dernier en date face à un Betis Séville (2-1) très en forme. Les Brésiliens Vinicius (3 buts en 4 matchs) et Rodrygo ont été les buteurs lors de cette affiche. Au regard de son incroyable forme, le Real Madrid devrait s'imposer sur la pelouse d'un Celtic Park bouillant.