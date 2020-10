Pronostic Celtic Glasgow Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Un Milan AC inarrêtable face au Celtic Glasgow !

Ce week-end se disputait en Ecosse le traditionnel Old Firm qui oppose les deux équipes de Glasgow. Le Celtic, qui rafle les trophées nationaux depuis de nombreuses saisons, s'est incliné à domicile face à son grand rival des Rangers. Cette défaite confirme le léger recul des hommes de Lennon, qui s'étaient déjà inclinés en barrages de la Ligue des Champions cette saison et la saison dernière. En effet, les Ecossais ont été surpris à domicile par le champion de Hongrie, Ferencvaros, après avoir été sortis par Cluj l'an passé. Le Celtic a ensuite été basculé la saison passée dans les barrages d'Europa League où il s'est défait des modestes équipes de Riga et de Sarajevo. Pour ce choc face aux Lombards, l'attaquant français Odsonne Edouard devrait être une nouvelle fois sur le flanc. En face, le Milan AC est dans une excellente dynamique. Les arrivées de Stefano Pioli et de Zlatan Ibrahimovic ont métamorphosé cette formation. Ils ont effectué une fin de saison en trombe qui leur a permis d'accrocher une place de barragiste pour l'Europa League. Lors de ces matchs éliminatoires, les Milanais se sont défaits des Shamrock Rovers, de Bodo/Glimt et de Rio Ave au bout du suspense, lors d'une séance de tirs aux buts qui est allé jusqu'au 12e tireur. En Serie A, le Milan AC fait pour l'instant carton plein avec 4 succès dont le dernier lors du derby face à l'Inter (1-2). Positif au Covid, Zlatan retrouvait les terrains et s'est signalé avec un doublé. Leader de Serie A et sur une excellente dynamique, le Milan semble en mesure de s'imposer au Celtic Park de Glasgow.