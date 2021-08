Pronostic Celtic Glasgow AZ Alkmaar : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue Europa

Une 5e victoire consécutive pour le Celtic Glasgow face à l'AZ Alkmaar

Ayant perdu sa couronne de champion la saison dernière après 9 années de domination, et par de n'importe quelle manière puisque largement dominé par ses rivaux du Rangers, le Celtic semble être remonté sur ce début de saison. Depuis une défaite inaugurale face aux Hearts en championnat et une élimination en prolongations des tours préliminaires de C1 face à Mitdjylland, le club des Irlandais de Glasgow a remporté ses 4 autres matchs. Au niveau national, le Celtic a fait un carton en championnat (6-0 face à Dundee) et a pris sa revanche sur les Hearts en Coupe de la Ligue (3-2). Et au tour précédent de cette Ligue Europa, le club a écrasé Jablonec (4-2 à l'extérieur et 3-0 à domicile).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'AZ Alkmaar est beaucoup moins en jambes que son adversaire du jour puisqu'il n'a joué qu'un match officiel depuis le début de la saison. Auteur pourtant d'une bonne préparation, le club néerlandais a chuté ce week-end pour la reprise de l'Eredivisie sur la pelouse du petit club de Waalwijk (1-0), 15sur 18 la saison passée. Il faut dire que pendant que le Celtic récupérait le gardien anglais Joe Hart, le buteur japonais Furuhashi et l'international irlandais McCarthy (pour tout de même quelques départs importants comme Ajer et Scott Brown), l'AZ Alkmaar s'est fait piller par la Ligue 1 cet été après sa belle saison passée (3du championnat des Pays-Bas). Ainsi son gardien Bizot a rejoint Brest, son attaquant Boadu Monaco et son ailier Stengs Nice. Dans son Celtic Park, le Celtic semble capable de l'emporter ce mercredi face à un AZ Alkmaar qui ne semble pas prêt.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous avez le droit à un 2pari de 100€ remboursé s’il est perdant.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Celtic Glasgow AZ Alkmaar encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !