Pronostic Celtic Cluj : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Celtic s’impose à domicile face à Cluj

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Celtic - Cluj :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Celtic Glasgow, champion en titre, a parfaitement lancé cette nouvelle saison de Premiership avec deux larges succès : le premier à domicile face à Saint Johnstone (7-0) et le second à Motherwell (2-5). Dans leur campagne de qualification à la Ligue des Champions, les Ecossais ont déjà successivement dominé Sarajevo (5-2 en cumulé) et Kalju (7-0). La seule non-victoire des hommes de Neil Lennon a été le bon match nul obtenu à l’aller à Cluj (1-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Cluj participe à cette campagne de qualification à la Ligue des Champions en tant que champion national de Roumanie. Les hommes de Dan Petrescu viennent en Ecosse pour se qualifier et pour cela ils sont dans l’obligation de marquer au moins un but. Cluj est en forme et domine déjà son championnat roumain, mais le club est peu expérimenté au niveau européen et jouer au Celtic Park s'annonce compliqué. Poussé par son incroyable public, le Celtic doit maintenant s’imposer pour éviter de transpirer.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Celtic Cluj encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !