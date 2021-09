Pronostic Celtic Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Bayer leverkusen va chercher un résultat au Celtic

Longtemps dominateur dans le championnat écossais, le Celtic a vu sa suprématie s’arrêter l’an passé. En effet, les Rangers, grands rivaux, ont facilement remporté la Premiership écossaise. Vice-champion, le Celtic a tout de même disputé les barrages de la Ligue des Champions mais s’est incliné d’entrée face à Midtjylland. La formation écossaise a ensuite été basculée en Europa League où elle a dû également jouer des barrages avec des succès sur Jablonec, et l’AZ Alkmaar. Pour son premier match dans ce groupe d’Europa League, le Celtic a été dominé en Andalousie par le Betis (4-3) au terme d’une rencontre spectaculaire. En championnat, la formation écossaise a déjà laissé les commandes aux Rangers qui ont pris 6 points d’avance. Le week-end dernier, la formation de Glasgow a concédé un mauvais nul à domicile face à Dundee, et manque donc de certitudes.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Bayer Leverkusen réalise une très bonne entame de championnat avec la 2place de Bundesliga derrière l’intouchable Bayern Munich. Les hommes de Seoane ont connu leur premier et seul faux-pas lors de la réception du Borussia Dortmund (3-4) à la mi-septembre. Depuis ce revers, le Bayer s’est repris en remportant deux journées de championnat face à Stuttgart (1-3) et le week-end dernier face à Mayence (1-0). En Europa League, la formation allemande a également bien débuté avec un succès sur Ferencvaros grâce à des réalisations de Palacios et Wirtz (2-1). Le jeune milieu allemand réalise un excellent début d’exercice avec 5 buts et 5 passes décisives. En pleine forme, le Bayer semble en mesure de s’imposer au Celtic Park face à un Celtic pas au mieux.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !