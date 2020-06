Pronostic Celta Vigo Villarreal : Analyse, prono et cotes du match de Liga

La dynamique positive du Celta Vigo face à Villarreal

Quelle est compliquée cette saison pour le Celta Vigo. Les dirigeants de cette équipe ne s'attendaient probablement pas à jouer le maintien cette saison. Avec un effectif aussi qualitatif sur le papier, mené par l'attaquant de pointe la Roja Iago Aspas, le Celta devrait être dans le top 8. Cela dit, avec une telle irrégularité cette année, le Celta mérite clairement sa place de 17avec un petit point d'avance sur la zone de relégation. Heureusement pour les Bleus Ciel que les résultats étaient eu rendez-vous juste avant la pause. Invaincu depuis 5 rencontres, Vigo a tapé Séville, Leganes et tenu en échec le grand Real Madrid à Bernabeu. En tout, le Celta Vigo reste sur 5 matchs sans défaite (2 victoires, 3 nuls).

En face, la dynamique de Villarreal est inverse à celle du Celta Vigo. Avant la reprise, l'ancienne équipe de la légende Juan Roman Riquelme avait chuté 3 fois consécutivement contre l'Atletico de Madrid (3-1), Bilbao (2-1) et de manière surprenante contre l'avant-dernier Leganes (1-2). 8avec 38 points, Villarreal a perdu gros dans sa quête d'Europe. D'autant que le calendrier de Villareal s'annonce particulièrement relevé jusqu'à la fin de la saison (Barca, Real Madrid, Séville, etc.). A domicile, le Celta Vigo pourrait infliger une 4e victoire consécutive à Villarreal.