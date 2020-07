Pronostic Celta Vigo Levante : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Des buts de chaque côté entre le Celta Vigo et Levante

A deux journées de la fin, le Celta Vigo n'a toujours pas assuré son maintien. Le club entraîné par l'ancien coach stéphanois Oscar Garcia compte 4 points d'avance sur Leganes et se sauverait en cas de succès ce jeudi. Les Galiciens ont connu une reprise intéressante avec notamment deux victoires de rang face à Alaves (6-0) et la Sociedad (0-1) et un nul à domicile face au Barça (2-2). Depuis, les partenaires d'Aspas n'ont pas décroché le moindre succès. Lors de la précédente journée, le Celta s'est incliné au Pays Basque face à Osasuna (2-1), son 5match consécutif avec des buts des deux côtés. En face, Levante est assuré de rester dans l'élite et finit en roue libre la saison, comme le montre sa défaite chez un relégable, Majorque (2-0) pour son dernier déplacement. Le club de la banlieue valenciane a réalisé une saison convenable et a su prendre les points lorsqu'il le fallait. Battu à domicile par l'Athletic Bilbao lors de la précédente journée (1-2), Levante est une équipe très accrocheuse. Comme lors des 5 dernières rencontres du Celta et à l'image du match aller (victoire 3-1 de Levante), les deux équipes devraient marquer.