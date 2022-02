Pronostic Celta Vigo Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo calme Levante

la saison passée, le Celta Vigo tente de faire partie de la course à l'Europe même si cela sera sans doute compliqué. La formation galicienne s'en donne en tout cas les moyens puisqu'elle reste sur 5 matchs sans défaite. Lors de cette période, le Celta a gagné ses trois matchs à domicile (3-1 contre l'Espanyol, 2-0 contre Osasuna et 2-0 contre le Rayo Vallecano), pour 2 nuls à l'extérieur : 1 bon partage des points à Séville pour un moins bon lors de la dernière journée chez le mal classé Cadiz (0-0). Comme souvent, l'attaque galicienne devrait être occupée par l'ancien Valencien Santi Mina (7 buts en Liga cette saison) et la légende du club Iago Aspas (11 buts).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En s'imposant chez l'Atlético Madrid mercredi en match en retard (0-1), Levante a signé seulement son 2succès de la saison après celui glané contre Majorque début janvier. Entre les deux, le club valencien avait perdu ses 3 matchs disputés : contre Cadix (0-2), Getafe (3-0) et le Bétis (2-4). Lanterne rouge, Levante a repris un peu d'espoir avec sa victoire du milieu de semaine au Wanda, mais il faut dire que le champion d'Espagne n'est pas au mieux et le club a connu une première partie de saison très compliquée. Comptant aujourd'hui 14 victoires en 24 matchs, Levante n'a pas un match facile à jouer ce lundi face à une équipe de Vigo en forme, et particulière à domicile.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Celta Vigo Levante détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !