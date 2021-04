Pronostic Celta Vigo Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo enchaîne face à Levante

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre le Celta Vigo et Levante met aux prises deux équipes qui ne jouent plus grand-chose dans cette fin de saison. Le club galicien pointe en 9position avec 12 points d'avance sur la relégation tandis que la formation de la banlieue de Valence possède 9 unités d'avance. Le Celta a mis fin à une série de 3 matchs sans victoire en s'imposant face à la formation basque d'Osasuna le week-end dernier (2-1). Auteur de sa 13réalisation de la saison, Iago Aspas a encore été l'un des grands artisans de cette victoire. Solide à domicile, Vigo ne s'est incliné que face à des grosses écuries dans son stade, à savoir le Barca, l'Atlético, la Real Sociedad, Villarreal, le Real Madrid et le FC Séville.

De son côté, Levante semble avoir pris un coup sur la tête depuis sa défaite en demi-finale de la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao. Depuis cette élimination, le club de la banlieue de Valence a disputé 8 journées de championnat pour un bilan de 2 victoires et 6 défaites. Levante reste sur trois revers consécutifs face à Villareal (1-5), le FC Séville (0-1) et Elche (1-0). 12de Liga, Levante se laisse aller dans cette fin de saison car elle devrait pouvoir s'en sortir à 5 journées de la fin. Boosté par son succès du week-end dernier, le Celta Vigo devrait enchaîner face à une formation de Levante incapable de gagner lors des dernières journées.