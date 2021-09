Pronostic Celta Vigo Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo enchaîne face à Grenade

Après avoir connu plusieurs saisons décevantes, le Celta Vigo s'est repris l'an passé sous les ordres de l'Argentin Edouardo Coudet en finissant à la 8place. Le nouveau technicien avait succédé à Oscar Garcia, aujourd'hui à Reims. Les Galiciens abordaient donc ce début de saison en confiance mais ont vite déchanté. En effet, le Celta a connu une entame catastrophique avec 5 premières journées sans la moindre victoire. De plus, le club de Vigo s'était incliné à 4 reprises face à l'Atlético, Bilbao, le Real Madrid et plus surprenant contre Cadix, pour un nul au pays Basque face à Osasuna. En milieu de semaine, le Celta s'est repris en s'imposant à Levante (0-2) grâce à l'inévitable Iago Aspas (déjà 2 buts cette saison) et à Mendez. Ce succès a permis à la formation galicienne de sortir de la zone rouge.

En face, Grenade connaît un départ poussif. Quart de finaliste de la dernière Europa League, les partenaires de Maxime Gonalons se retrouvent dans la zone de relégation avec 3 points au compteur. Sans la moindre victoire, Grenade a seulement pris des points lors de leurs nuls face à Villarreal, Valence et contre le FC Barcelone, où les Andalous sont passés tout proches de l'exploit en concédant l'égalisation au bout du temps additionnel. Les joueurs de Grenade se sont inclinés contre la Rayo Vallecano et le Betis. En milieu de semaine, Grenade a résisté à domicile face à la Real Sociedad mais a encaissé un but en fin de rencontre qui a annihilé tous les efforts fournis (défaite 3-2). Pour cette affiche qui clôture la 7journée de Liga, le Celta à domicile devrait être en mesure de s'imposer face à une formation de Grenade encore plus en difficulté.