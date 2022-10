Pronostic Celta Vigo Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta se rebiffe face à Getafe

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Celta Vigo - Getafe:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Seulement 13de Liga à l'orée de cette journée, le Celta Vigo est en ligne de mire des relégables, puisqu’Almeria dispose seulement de 3 points de retard sur le club galicien. Vigo a réalisé une entame correcte avec deux succès acquis face à Gérone et Cadix, pour un nul contre l’Espanyol et un revers face au champion en titre le Real Madrid. La suite s’est compliquée puisque lors des 6 journées suivantes, le Celta ne s’est imposé qu’une seule fois contre le Betis Séville. Cette baisse de régime peut s’expliquer par un calendrier démentiel puisque les Galiciens ont déjà affronté les meilleures équipes espagnoles avec des confrontations face à l’Atletico, Valence, le Betis, le FC Barcelone et la Real Sociedad. En revanche, Vigo a connu un revers surprenant sur la pelouse du Real Valladolid (4-1). Cette équipe repose depuis plusieurs saisons sur le talent de son attaquant Iago Aspas, buteur à 6 reprises depuis le début de saison, et qui a inscrit plus de la moitié des buts de son équipe.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Getafe est encore moins bien puisque le club de la banlieue madrilène se trouve en 16position avec seulement 2 unités d’avance sur la zone de relégation. Getafe a connu un passage intéressant avec deux succès consécutifs face à la Real Sociedad (2-1) et contre Osasuna (0-2) mais n’a pas su enchainer par la suite. En effet, la formation madrilène a ensuite subi deux revers contre Valladolid et le Real. Lors des deux dernières journées, les joueurs de Quique Flores se sont contentés de matchs nuls contre le Rayo Vallecano et l’Athletic Bilbao. Dans cette formation, on retrouve plusieurs anciens espoirs blaugranas comme Alena ou Munir El Haddadi. Arrivé cet été de Marseille, Jordan Amavi passe le plus clair de son temps sur le banc de touche. A domicile face à une équipe à sa portée, le Celta devrait s’imposer sur Getafe et s’éloigner ainsi de la zone de relégation.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Celta Vigo - Getafe encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !