Pronostic Celta Vigo Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo fait le taf à domicile contre Elche

En ouverture de la 23journée de Liga, le Celta Vigo reçoit Elche. Le club galicien sort de deux exercices à lutter pour son maintien. Mal parti dans cette nouvelle saison, le Celta a décidé de se débarrasser d'Oscar Garcia et de nommer Edouardo Coudet. Le technicien argentin a permis au club de Vigo de remonter au classement, puisqu'à l'heure actuelle il occupe la 11place. Lors de la dernière journée, le Celta a montré de belles ressources en obtenant un nul en fin de rencontre face à l'Atlético (2-2), leader du championnat. En revanche, dans une Liga très compétitive, le maintien est loin d'être assuré car la formation galicienne ne dispose que de 6 points d'avance sur Valladolid, premier relégable. Ce vendredi, les partenaires de l'excellent Iago Aspas pourraient effectuer un coup double en cas de victoire sur Elche, prendre de l'avance sur la zone de relégation et éloigner un adversaire direct. A domicile, le Celta se montre solide mais a tout de même perdu 4 rencontres, face à des grosses cylindrées, Villareal, la Real Sociedad, le FC Barcelone et l'Atletico Madrid. De son côté, Elche semble se diriger tout droit en Liga Adelante (2division espagnole). En effet, après 20 journées disputées, les joueurs de Jorge Almiron sont classés en 19position avec 2 points de retard sur le premier non relégable. Elche compte certes deux matchs en retard mais n'a plus gagné la moindre rencontre en Liga depuis la fin du mois d'octobre. Le week-end dernier, les partenaires de l'ancien Monégasque Carillo ont eu un sursaut d'orgueil et ont tenu tête à Villarreal (2-2). Intéressant à Madrid face à l'Atlético lundi et plutôt performant dans son stade (4 victoires sur ses 6 derniers matchs), le Celta devrait se défaire d'Elche.