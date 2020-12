Pronostic Celta Vigo Cadix : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo continue sa remontée au classement face à Cadix

En clôture de la 13journée de Liga, le Celta Vigo reçoit Cadix ce lundi. Les Galiciens ont vécu une saison dernière compliquée, à lutter pour leur maintien. Ce début d'exercice n'est guère rassurant puisque le Celta occupe seulement la 17place avec 2 points d'avance sur le premier relégué. Ce départ poussif s'est traduit par le licenciement d'Oscar Garcia et par son remplacement par Edouardo Coudet. Le fameux choc psychologique semble avoir fonctionné puisque le club de Vigo vient de remporter ses deux dernières rencontres, la première face à Grenade (3-1) et la seconde dans la cathédrale de San Mames face à Bilbao (2-0). Le Celta peut compter sur un Iago Aspas toujours inspiré et auteur de 6 buts depuis le début de la saison.

En face, Cadix est la surprise de ce début de Liga. Promu cette saison, le club andalou occupe une très belle 5place. Le petit club a marqué les esprits lors de sa victoire à Madrid face au Real et le week-end passé en s'imposant contre le FC Barcelone (2-1). Ce succès face aux Blaugranas est arrivé à point nommé puisque Cadix restait avant cela sur trois matchs sans la moindre victoire. Dans cette équipe, on retrouve des éléments expérimentés comme Alvaro Negredo, passé par Man City, Séville ou le FC Valence, ou comme le milieu de terrain Yann Bodiger formé à Toulouse qui est souvent titulaire au milieu de terrain. Sur sa bonne forme, le Celta Vigo peut enchaîner une 3victoire consécutive pour s'éloigner de la zone rouge, face à un promu souvent meilleur face aux cadors que face aux mal classés