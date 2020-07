Pronostic Celta Vigo Betis : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Celta Vigo joue gros face au Betis

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Celta Vigo Betis chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Celta Vigo vit des saisons difficiles. Le club galicien lutte pour la seconde saison de rang pour son maintien dans l’élite espagnole. Le Celta possède pourtant sur le papier d’un effectif intéressant avec les Iago Iaspas, Santi Mina, Nolito, Denis Suarez ou encore l’international russe Fedor Smolov recruté cet hiver. 17de Liga, Vigo possède 5 points d’avance sur Majorque, premier relégable, à 5 journées de la fin. Le club entraîné par l’éphémère coach stéphanois Oscar Garcia a connu une très grosse désillusion en milieu de semaine en s’inclinant lourdement sur la pelouse de Majorque (5-1). Ce résultat est d’autant plus surprenant que quelques jours plus tôt Iaspas et ses partenaires avaient comblé un retard de 2 buts face au FC Barcelone (2-2), et qu'il restait sur 4 matchs sans défaite (2 victoirs, 2 nuls).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Betis est légèrement mieux classé avec 3 points de plus. Le club sévillan n’est cependant pas sur une excellente dynamique puisqu’il n’a remporté que deux rencontres sur les 15 dernières disputées (toutes compétitions confondues). Dominé à Levante le week-end dernier (4-2), le Betis s’est fait surprendre à domicile par une équipe de Villareal en forme (0-2). De plus, les Sévillans ont perdu lors de ce match leur maître à jouer, Nabil Fekir, expulsé pour avoir reçu deux cartons. Concerné par son maintien dans l’élite, le Celta pourrait profiter des largesses actuelles du Betis (4 défaites, 1 nul et 1 seule victoire face à l'Espanyol Barcelone, lanterne rouge) pour récolter 3 points précieux.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Celta Vigo Betis détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !