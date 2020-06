Pronostic Celta Vigo Alaves : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Celta Vigo face à Alaves pour s’éloigner de la zone rouge

Dix-septième de cette Liga Santander, le Celta Vigo veut se mettre à l'abri et vite. A seulement deux petits points devant la 18place occupée par Majorque, les partenaires d'Iago Aspas ont réalisé une bonne opération sur le terrain de Valladolid en milieu de semaine (0-0). En revanche, le club de Galice à une nouvelle fois manqué de réalisme devant le but, à l'image de ce penalty raté par Iago Aspas en seconde mi-temps. La situation n'est cependant pas désespérée pour Vigo puisque sur les 7 dernières journées, le club a gagné 2 matchs, fait 4 nuls et perdu 1 rencontre.

En face, le Deportivo Alaves est probablement l'une des équipes les plus faibles en termes de jeu et en termes d'effectif, mais cette équipe s'en sort souvent. Douzième de ce championnat avec 35 points au compteur, le Deportivo Aves compte 10 points d'avance sur la zone rouge et devrait se sauver à l'issue de la saison. Après sa défaite en ouverture contre l'Espagnol (2-0) provoquée par une grossière erreur du gardien et capitaine Pacheco, les partenaires de l'Ancien Sévillan Alex Vidal ont battu la Sociedad de Willian José à Alaves sur le score de deux buts à zéro. A la maison et avec l'apport de Nolito tout juste débarqué de Séville, le Celta peut renouer avec la victoire face à une équipe d'Alaves qui a perdu 2 de ses 3 derniers déplacements.