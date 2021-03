Pronostic Celta de Vigo Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid poursuit sa remontée face au Celta de Vigo

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Celta de Vigo - Real Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En difficulté la saison dernière et lors de ce début d’exercice, le Celta de Vigo avait décidé de se séparer d’Óscar García, ancien coach des Verts. Son remplaçant Eduardo Coudet a permis au club galicien de se replacer dans le milieu de tableau, à la 10place. Le Celta compte actuellement 11 points de plus que le premier relégable, Alavés. Vigo est plutôt sur une bonne dynamique, puisque les partenaires de Nolito n’ont perdu qu’une fois lors des 8 dernières journées, face au FC Valence. Victorieux d’un match spectaculaire à Huesca (3-4), le Celta n’a pas réussi à enchaîner et a partagé les points avec l’Athletic Bilbao (0-0) le week-end dernier. Iago Aspas reste le joueur le plus menaçant de cette formation avec 9 buts inscrits et 8 passes délivrées. En revanche, le Celta s'est incliné sur tous ses derniers gros matchs joués à domicile cette saison (Villarreal, Real Sociedad, Barça, Atlético).chezjusqu’au 24 mars seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Real Madrid est revenu à 6 points de l’Atlético de Madrid, qui connaît un coup de moins bien, ce qui a totalement relancé la course au titre en Liga. Lesont fini la saison dernière en boulet de canon, ce qui leur avait permis de décrocher un nouveau titre de champion au détriment du FC Barcelone. Depuis le début de saison, le Real lutte pour s’imposer comme ce fut le cas le week-end dernier face à la modeste formation d’Elche (2-1). Menés au score, les Madrilènes peuvent une nouvelle fois remercier Karim Benzema, auteur d’un doublé, avec un but décisif dans les arrêts de jeu de la rencontre. En revanche, les hommes de Zidane se sont montrés fringants contre l’Atalanta Bergame en 8de finale retour (3-1), avec une nouvelle réalisation de l’ancien Lyonnais. Arrivé pour combler le départ de CR7 à la Juventus, Eden Hazard est de nouveau sur le flanc. En réussite contre le Celta (13 dernières confrontations sans la moindre défaite en Liga), le Real Madrid devrait s’imposer en Galicie et mettre l’Atlético sous pression.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Celta de Vigo Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !