Pronostic Cardiff Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Une victoire pour la 1ère de Solskjaer avec Manchester United face à Cardiff !

La semaine a été très agitée du côté de Manchester avec le limogeage de Mourinho. Pour le remplacer, le a choisi Solskjaer. Le Norvégien, ancien de la maison et connu pour être le du club, a déjà eu une expérience d'entraîneur Outre-Manche du côté de … Cardiff. Les Gallois se rappellent du passage calamiteux de Solskjaer à la tête de leur équipe qui leur a valu la relégation. Promu cette saison, Cardiff occupe la 16 place avec 2 points d'avance sur la relégation. La formation galloise a remporté quasiment tous ses points à domicile (13 sur 14) mais, face aux grosses écuries, les hommes de Warnock se sont inclinés contre Arsenal (3-2) et City (5-0).

Ce samedi après-midi à Cardiff, les joueurs de Manchester seront fortement observés et leur prestation scrutée. La mission de Solskjaer est de redorer l'image du club lors des mois à venir avant de laisser place peut-être à un entraîneur plus expérimenté. En conflit avec plusieurs joueurs, Mourinho a été viré, ce qui était le souhait de plusieurs joueurs. Les concernés doivent maintenant prendre leurs responsabilités et leur prestation sera scrutée sur le terrain. Paul Pogba, fait partie des éléments qui jouent gros au Pays de Galles. Remplaçant lors des derniers matchs, la Pioche a le talent pour ramener les vers le haut et il sera sans doute très motivé à se montrer au lendemain du départ du Mou. Pour ce match, nous voyons une formation de Manchester boostée par le changement de coach s'imposer au Pays de Galles.