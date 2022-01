Pronostic Cap Vert Burkina Faso : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

Le Burkina Faso se relance face au Cap Vert

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Cap Vert Burkina Faso :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Opposé à l'Ethiopie dimanche, censée être l'équipe la plus modeste du groupe, le Cap Vert l'a emporté de justesse (1-0). Profitant de l'exclusion dès la 12minute de jeu d'un Ethiopien, les Capverdiens se sont imposés sur un but de l'ancien Dijonnais Julio Tavares, servi par le joueur de l'Olympiakos Garry Rodrigues. Le Cap Vert est une sélection en progrès. S'il ne jouera pas le Mondial 2022, il a longtemps tenu la dragée haute au Nigéria, finalement qualifié grâce à 2 points d'avance. Les Créoles restent sur 5 matchs sans défaite (4 victoires face au Libéria et à la Centrafrique et donc face à l'Ethiopie, pour 1 nul sur la pelouse du Nigéria).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Pour le match d'ouverture de cette CAN, le Burkina Faso s'est incliné de peu face au pays hôte, le Cameroun (2-1). Après une ouverture du score signé par le milieu Gustavo Sangaré (Quevilly-Rouen), les Burkinabés ont subi la rage des Lions Indomptables par l'intermédiaire de leur capitaine Vincent Aboubakar, auteur d'un doublé. Avant cette rencontre, Les Étalons étaient restés invaincus 8 matchs. Comme le Cap Vert, la sélection de Bertrand Traoré est éliminé de la course à la prochaine Coupe du Monde, mais sans avoir fait douter l'Algérie qu'elle a tenu en échec lors de leurs 2 duels. Semblant plus costaud que son adversaire du jour, le Burkina Faso pourrait l'emporter ce jeudi, lui qui a vraiment besoin de points pour se relancer dans la course aux 1/8de finale.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cap Vert Burkina Faso encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !