Pronostic Cannes Toulouse : Analyse cote et pronostic du match de Coupe de France

Toulouse peut éviter le piège cannois

Club phare en France au siècle dernier, l'AS Cannes est longue reconstruction depuis des années. Après être reparti en division régionale au début des années 2010, cette équipe se trouve aujourd'hui dans le championnat de Nationale 3 où ils pointent à la 3ème place du classement dans leur groupe. Victorieux contre la réserve de l'OGC Nice (1-0) et Rousset Sainte Victoire (3-0), les Cannois ont ensuite pu prendre un point sur le terrain du leadern Furiani Agliani (1-1) avant Noël. De plus, ils ont pu réaliser plusieurs exploits déjà dans cette Coupe de France contre Le Puy, Rodez et Dijon, à chaque fois aux tirs au but. En face, le TFC est en bonne position pour tenter de remonter en Ligue 1 après deux saisons passées dans l'antichambre du football français. L'an dernier, les Violets sont passés tous près d'une remontée directe mais tous leurs espoirs se sont évanouis lors des barrages face au FC Nantes. Mais ce n'est sans doute que partie remise pour cette équipe qui se trouve en 2ème position de Ligue 2 avec un seul point de retard sur le leader ajaccien. Cette équipe, qui est sans doute la mieux armée de son championnat sur le papier, a d'ailleurs terminé 2021 par deux victoires, contre Nîmes, en Coupe de France (4-1) puis en championnat (1-2). Bien plus solides que leur adversaire, les hommes de Philippe Montanier devraient sans doute l'emporter avec la manière dans ce match.