Pronostic Canada Nouvelle-Zélande : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Peu de buts à prévoir entre le Canada et la Nouvelle Zélande !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 160€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Canada – Nouvelle-Zélande chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nation forte du foot féminin, le Canada fait partie des outsiders au titre lors de ce Mondial. Avec une seule défaite au cours des 15 dernières rencontres, lessont en pleine confiance. Si leur entrée en lice a été un peu plus compliquée que prévu, les Canadiennes ont tout de même fait le job et se sont imposées face au Cameroun (1-0). Les Canadiennes doivent tout faire pour s’imposer sur ce 2match, et avoir un match tranquille lors de la dernière journée face aux Néerlandaises.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, les Néo-Zélandaises doivent être forcément déçues de s’être inclinées à la dernière seconde de leur premier match disputé face aux Pays-Bas (1-0). Lesprogressent à chaque sortie, mais n’ont toujours pas gagné un match en phase finale de Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande s’appuie sur son bloc défensif pour obtenir des résultats. D’ailleurs, la meilleure joueuse de l’équipe est Abby Erceg, qui évolue dans l’axe de l’arrière-garde et qui a été élue meilleure défenseuse de son championnat aux Etats-Unis. Pour cette rencontre, nous voyons un match fermé avec moins de 3 buts, pari qui est passé lors de 8 des 10 dernières rencontres du Canada comme de la Nouvelle-Zélande.- Vous avez le droit à 10€ sans déposer d'argent pour parier sur ce que vous voulez- Vous bénéficiez aussi de 150€ de bonus traditionnel dès que vous déposez- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Canada Nouvelle-Zelande encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !