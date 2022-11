Pronostic Canada Maroc : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

100€ remboursés en Freebets sur Canada - Maroc !

dès la fin du match

Nos pronostics Canada - Maroc

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Le Canada en apprentissage

Le Maroc en confiance

Du classique pour le Maroc

Les compos probables pour Canada - Maroc :

Le Maroc ne laisse pas passer sa chance

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Canada - Maroc avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest en ce moment deen vous inscrivant avec leVotre 1pari est remboursé en Freebets jusqu'à 100€. Sauf que contrairement à chez les autres sites, votre pari est remboursé- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.De retour dans une Coupe du Monde, le Canada a vécu un parcours logiquement compliqué. Malgré une bonne volonté évidente, la sélection canadienne est déjà éliminée puisqu’elle affiche un zéro pointé au classement. Pour son entrée en lice dans ce Mondial, les Canucks nous ont offert une prestation pleine d’enthousiasme face à la Belgique. Malheureusement pour les Canadiens, leur meilleur joueur, Alphonso Davies a vu son penalty être arrêté par Thibaut Courtois, alors qu’il aurait pu ouvrir le score pour son équipe. Comme souvent dans ce type de rencontre, la grosse écurie a fait la différence sur l’une de ses rares opportunités. Brouillon dans le dernier geste, le Canada s’est donc incliné sur le plus petit des scores face à la Belgique, troisième du dernier Mondial en Russie (1-0). Lors de leur 2match, les Canadiens sont partis pied au plancher et ont inscrit leur premier but dans une Coupe du Monde par l’intermédiaire de Davies. Néanmoins, lors de cette rencontre, le Canada a pu mesurer l’écart qui le sépare des meilleures nations, puisque la Croatie a ensuite déroulé pour s’imposer facilement (4-1). Le bilan des partenaires de Jonathan David reste cependant intéressant malgré cette élimination. En effet, la sélection nord-américaine a accumulé de l’expérience et devrait être prête pour le Mondial 2026 qu'elle coorganisera.Décevant lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc a décroché sa qualification pour la Coupe du Monde en prenant le dessus sur la République démocratique du Congo. 2 mois avant le début de la Coupe du Monde, la fédération marocaine a décidé d’écarter Vahid Halihodzic pour nommer Walid Regragui. L’ancien joueur de Grenoble a rapidement imposé sa patte, puisque depuis qu’il a pris les commandes des Lions de l’Atlas, ces derniers sont invaincus. De plus, les Marocains n’ont pas encaissé le moindre but sous les ordres de leur nouveau sélectionneur. Pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, le Maroc s’est reposé sur cette solidité mais a manqué de tranchant offensivement, pour un match nul contre la Croatie (0-0). Calme à l’image de son sélectionneur, le Maroc a su être patient face à la Belgique pour faire la différence en seconde période sur un coup de pied arrêté, puis sur un contre parfaitement négocié. Cette victoire 2-0 face aux Diables Rouges a placé le Maroc en 2position de son groupe. Avec un nul contre le Canada, les Lions de l’Atlas assureraient leur place en 8de finale.Pour son dernier match du Mondial, le Canada devrait s’appuyer sur ses meilleurs éléments pour tenter de finir sur une bonne note et décrocher son 1succès dans une coupe du Monde. On devrait notamment retrouver l’excellent Alphonso Davies, premier buteur canadien dans un Mondial. A ses côtés, John Herdman devrait aligner les Buchanan ou David. Le joueur lillois est l’une des rares déceptions de sa sélection. Discret lors des 2 premiers matchs, David a l’opportunité des se reprendre lors de cette dernière rencontre. En face, le Maroc s’appuie sur une très solide charnière composée par le capitaine Romain Saïss et l’ancien Rennais Aguerd. Depuis l’arrivée de Regragui, les Lions de l’Atlas n’ont toujours pas encaissé le moindre but et ces 2 joueurs en sont grandement responsables. A leurs côtés, on retrouve un Hakimi et un Mazraoui nettement plus prudent que l’on pouvait s’y attendre. Offensivement, Hakim Ziyech a sorti un gros match face à la Belgique en se montrant très actif, tandis que Boufal a cassé les reins des défenseurs à plusieurs reprises dans cette entame de Mondial.: Borjan - Johnston, Vitória, Miller, Laryea - Hoilett, Eustáquio, Hutchinson - Buchanan, David, Davies.: Bounou - Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui - Amallah, Amrabat, Ounahi - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.Bien placé pour décrocher sa place pour les 8de finale, le Maroc devrait s’appuyer sur sa solidité pour accrocher un résultat contre cette équipe du Canada. La sélection canadienne devrait comme lors des 2 premières rencontres jouer de manière offensive, mais manquait de réalisme dans les deux surfaces. Ce qui pourrait faire les affaires du Maroc qui dispose de deux ailiers percutants avec Boufal et Ziyech. Excellents face à la Belgique, les Marocains devraient logiquement l'emporter et aller chercher une qualification en 8de finale, la deuxième de son histoire.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Canada Maroc encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !