Pronostic Canada Jamaïque : Analyse, cotes et prono du match éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Le Canada valide sa présence au Qatar face à la Jamaïque

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Canada Jamaïque :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après s'être loupé dans la nuit de jeudi à vendredi chez le Costa Rica de Keylor Navas (1-0), le Canada va devoir reprendre sa marche en avant. En effet, 1de cette poule, la sélection canadienne avait remporté ses 6 matchs précédents dans ces éliminatoires. Avec 6 points d'écart sur justement les Costaricains, 4et barragistes, à deux journées de la fin, le Canada du Lillois Jonathan David peut valider son billet au Qatar en l'emportant ce dimanche.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Et cela semble possible tant la Jamaïque a déçu sur ses qualifications. Présente lors de la Coupe du Monde 1998 en France, la sélection jamaïcaine avait pourtant naturalisé quelques joueurs comme Bailey (Aston Villa) ou Antonio (West Ham) mais ces derniers sont finalement que peu venus. Avant-dernière de cette poule CONCACAF et déjà éliminée, la Jamaïque affiche un maigre bilan d'1 victoire, 5 nuls et 6 défaites. Jeudi dernier, les Reggae Boyz ont concédé le nul à domicile face au modeste Salvador (1-1), alors qu'ils avaient perdu leurs 3 matchs de janvier. Vainqueur de 5 de ses 6 matchs joués à domicile dans ses éliminatoires, le Canada devrait logiquement s'imposer et se qualifier pour le Mondial 2022. Dans une nouvelle rencontre avec moins de 5 buts.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Canada Jamaïque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !