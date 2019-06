Pronostic Canada Cameroun : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Le Canada impose sa solidité au Cameroun

Le Canada fait partie des places fortes du football féminin avec notamment une 4e place mondiale décrochée en 2003 et deux médailles de bronze obtenues lors des 2 derniers Jeux Olympiques. Les Canucks nourrissaient de grandes ambitions pour le Mondial 2015 organisé chez elles mais elles ont été éliminées dès les quarts de finale. Cette sélection allie l'expérience d'une Christine Sinclair (282 sélections) à l'insouciance d'une Jordyn Huitema (qui vient d'être recrutée par le PSG). Les Canadiennes se sont bien préparées pour ce Mondial puisqu'elles restent sur une excellente série (1 seule défaite lors de ses 14 derniers matchs et c'était face aux USA lors de la finale de la CONCACAF). De son côté, le Cameroun enchaîne une deuxième participation à une phase finale de la Coupe du Monde. Leur première avait été une réussite puisqu'elles s'étaient hissées, à la surprise générale en huitième de finale. Néanmoins, depuis, le Cameroun n'a fini que 3e de la dernière CAN (disputée en 2018) et ses matchs de préparations n'ont pas été idéaux avec deux défaites enregistrées sans scorer face à l'Espagne (4-0) et la Chine (1-0). Pour ce match, des Canadiennes solides (1 seul but encaissé sur leurs 8 dernières rencontres) devraient s'imposer sans concéder de but.