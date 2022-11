Pronostic Cameroun Serbie : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

120€ remboursés en Freebets sur notre pronostic Cameroun - Serbie !

Nos paris sur Cameroun - Serbie

Le Cameroun sur une mauvaise passe

La Serbie hausse le ton

Du classique pour le Cameroun, une Serbie plus offensive

Les compo probables :

La Serbie se reprend

Battu en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée sur son sol, le Cameroun a ensuite bataillé pour décrocher son ticket pour le Qatar. En effet, les Lions Indomptables ont réalisé un exploit pour renverser un barrage mal engagé face à l'Algérie. Battus sur son terrain par les Fennecs (0-1), les Camerounais sont allés arracher la victoire lors des dernières secondes des prolongations en Algérie grâce à un but de Toko Ekampi. Arrivé sans grands repères au Qatar avec 4 matchs sans victoires (2 défaites face à l'Ouzbekistan et la Corée du Sud, pour 2 nuls contre la Jamaïque et le Panama), le Cameroun s'est montré intéressant lors de son match face à la Suisse. Un manque criant d'efficacité offensive lui a empêché de prendre les devants. Ensuite, les hommes de Rigobert Song se sont fait punir en seconde période sur un but d'Embolo, né au Cameroun. Suite à ce revers, le Cameroun est au pied du mur et doit s'imposer pour conserver ses chances de qualification avant un choc final face au Brésil.Arrivée au Mondial au Qatar avec des certitudes, la Serbie s'est montré décevante lors du choc face au Brésil. La composition alignée par Dragan Stojkovic a rapidement indiqué que les Serbes auraient été heureux de se contenter du nul. Après avoir livré 45 premières minutes solides avec un bloc bien en place, la sélection serbe a coulé en 2nde période sous les assauts des attaques brésiliennes. Au final, le score de 2-0 est plutôt flatteur pour les Serbes qui ont été sauvés à plusieurs reprises par leur portier Milinkovic-Savic ou par les montants. Pour cette 2ème rencontre, la Serbie n'a pas le choix et doit s'imposer pour s'offrir une finale face à la Suisse. Depuis sa non-qualification pour l'Euro, la Serbie avait réalisé un très bon parcours en remportant son groupe des éliminatoires devant le Portugal. De plus, les Serbes ont également dominé leur groupe de Ligue des Nations, et évolueront la saison prochaine en Ligue A.Rigobert Song ne devrait pas bouleverser son XI pour ce choc face à la Serbie. Ses protégés avaient réalisé un très bon match contre la Suisse mais ont pêché dans le dernier geste. Récemment appelé en sélection, Mbeumo devrait épauler Choupo-Moting et Toko Ekampi, tandis que Vincent Aboubakar devrait conserver son rôle de joker. Impressionnant avec Naples, Zambo Anguissa est le dépositaire du jeu des Lions.En face, Stojkovic devrait partir sur une tactique nettement moins prudente et aligner d'entrée le duo Mitrovic – Vlahovic. Avec ces 2 hommes, les Serbes devraient s'attacher à passer par les côtés pour multiplier les centres pour l'excellent jeu de tête de leurs attaquants. Pour le reste, on devrait conserver les mêmes éléments.: Onana - Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo - Zambo-Anguissa, Gouet, Hongla - Mbeumo, Choupo-Moting, Toko-Ekambi: Rajkovic - Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic - Zivkovic, Lukic, Sergej Milinkovic-Savic, Kostic - Tadic - Vlahovic, Aleksandar Mitrovic.Souvent citée parmi les outsiders pour le Mondial, la Serbie déçoit régulièrement quand elle est attendue. Lors de son 1er match, les serbes ont livré certes 45 minutes solides mais n'ont pas montré leur technique réputée pour être l'une des meilleures de l'Europe. Stojkovic a sa part de responsabilité et devrait aligner une équipe pour aller chercher la victoire.