Pronostic Cameroun Guinée-Bissau : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Les Lions Indomptables du Cameroun plus fort que les Lycaons de Guinée-Bissau

Vainqueur surprise de la dernière Coupe d'Afrique, le Cameroun arrive en Égypte pour défendre son titre. Comme souvent en Afrique et avec le Cameroun, la préparation a été agitée avec des joueurs menaçant de faire grève s'ils ne percevaient pas leur prime. Pour se qualifier, le Cameroun a terminé en seconde position d'un groupe où l'on retrouvait également le Maroc. Les Lions Indomptables comptent dans leurs rangs plusieurs connaissances ou ancienne connaissance de la Ligue 1 comme Karl Toko-Ekambi, Choupo-Moting du PSG, Bahoken du SCO d'Angers ou Clinton N'Jie de Marseille. Par contre, le héros du titre de 2017, Vincent Aboubakar, est absent suite à une longue blessure. Les Lions Indomptables sont opposés à la Guinée Bissau. Les Lycaons avaient déjà réussi à se qualifier pour la CAN 2017 où ils étaient tombés dans le groupe du Cameroun contre lesquels ils s'étaient inclinés (2-1). Les Guinéens sont sortis premiers de leur groupe devant la Namibie. Au sein des Lycaons, on retrouve Pelé, le joueur monégasque qui a été prêté cette saison à Nottingham Forest, mais le groupe de 23 semble un bon cran en-dessous sur le papier de celui du Cameroun qui a également réalisé une meilleure préparation (victoire contre la Zambie et nul contre le Mali, alors que la Guinée-Bissau a perdu contre l'Angola). Pour cette première rencontre du groupe et avant un choc face au Ghana, nous voyons le Cameroun assumer son statut de champion et s'imposer.