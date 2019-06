Pronostic Cameroun Ghana : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Un match avec des buts de chaque côté entre le Cameroun et le Ghana

Le Cameroun, champion en titre, a très bien commencé sa CAN 2019 face à la Guinée-Bissau. Des buts de Banana et Bahoken, en seconde période, ont donné la victoire aux Lions indomptables. Dans un groupe homogène, les joueurs de Seedorf ont réussi à battre une équipe à leur portée et seront sans doute plus libérés pour ce duel avec les. Le technicien hollandais s'appuie sur Choupo-Moting, Karl Toko-Ekambi ou Zambo Anguissa. Buteur, après son entrée en jeu, l'Angevin Bahoken, auteur d'une très belle saison en L1, devrait postuler une place de titulaire. De son côté, le Ghana a dû se contenter du partage des points face au Bénin dans un match à buts (2-2). Les frères Ayew se sont pourtant distingués avec un but chacun, mais l'expulsion sévère de Boye en seconde période pour un second carton jaune a relancé les Béninois qui ont égalisé par Poté. Le Ghana ne peut pas se permettre de perdre, car la qualification pour les huitièmes pourrait être menacée. Offensivement, le coach Appiah dispose de solutions intéressantes avec la fratrie Ayew, l'inépuisable Asamoah Gyan ou encore Atsu. Au milieu, l'activité duThomas Partey est essentiel. Lesdevraient prendre quelques risques pour s'imposer et se relancer. Pour cette affiche du groupe, nous voyons un match ouvert avec des buts de chaque côté.