Pronostic Cameroun Gambie : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de la CAN

Le Cameroun se sort du piège gambien

La Gambie est l’une des agréables surprises de cette Coupe d’Afrique des Nations. Tombés dans le même groupe que le Mali et la Tunisie, les Scorpions ont su tirer leur épingle du jeu pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Modeste 150sélection au classement FIFA, la Gambie a débuté son parcours par un succès sur la Mauritanie (1-0) sur une réalisation de Jallow. Ensuite, les Scorpions ont tenu tête au Mali (1-1) en égalisant en toute fin de rencontre par la star de l’équipe Musa Barrow. Le joueur de Bologne a ensuite servi son compère Jallow sur le gong face à la Tunisie (1-0) lors de la dernière journée. Avec 7 points, les Gambiens ont terminé en 2position de la poule F avec le même nombre de points que le Mali. En huitième de finale, les Scorpions affrontaient la Guinée privée de son capitaine Naby Keita, suspendue suite à une accumulation de cartons jaunes. Une nouvelle réalisation de Barrow en milieu de seconde période a envoyé la Gambie en quart de finale pour la première fois de son histoire (4-0). En fin de rencontre, la Gambie a eu beaucoup de réussite puisque la Guinée a touché les montants à 2 reprises. Pour affronter le Cameroun, les Scorpions seront privés de Njie, expulsé en 8de finale.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Cameroun est le grand favori au titre pour cette CAN. Les Lions Indomptables évoluent à domicile et ont vu deux de leurs plus grands rivaux, l’Algérie et le Nigéria se faire sortir. Les Camerounais sont toujours invaincus dans la compétition mais cherchent leur match référence. Malmenés par le Burkina Faso en ouverture de la CAN, les Camerounais s’en sont remis à leur capitaine Vincent Aboubakar, auteur d’un doublé salvateur (2-1). Ensuite, le Cameroun s’est logiquement imposé face à la modeste sélection éthiopienne (4-1). Pour clore la phase de groupe, les partenaires d’Onana se sont contentés d’un nul face au Cap-Vert (1-1). En 8de finale, le Cameroun est tombé sur l’adversaire le plus modeste sur le papier, les Comores. De plus, suite à une décision prise par les instances de la CAF avec la mise en place d’un nouveau protocole Covid, les Comores se sont retrouvés sans gardien de but. Contrainte d’aligner un joueur de champ dans ses cages, la sélection comorienne allait devoir résister à un Cameroun poussé par son public. Après une mauvaise entame de match, les Lions Indomptables ont vu le capitaine Comorien Abdou être expulsé. Ce coup du sort a permis aux Camerounais d’ouvrir le score par le lyonnais Toko-Ekambi. Malgré leur supériorité numérique, les hommes de Conceicao ont eu des sueurs froides sur des opportunités comoriennes. En 2e période, le Cameroun a poussé mais est tombé sur un Alhadur exceptionnel dans les cages avec plusieurs arrêts peu académiques. L’inévitable Aboubakar a ensuite signé sa 6réalisation pour donner de l’air à sa sélection. En fin de rencontre, le Guingampais M’Changama a inscrit un bijou sur coup franc qui a vainement relancé les Comores. Malgré une prestation loin d’être convaincante avec de nombreux faits de jeu favorables, le Cameroun aura réussi l’essentiel, la qualif’ pour les quarts de finale. Tombés face à un adversaire largement à sa portée en quart de finale et avantagés depuis le début de cette CAN, les Lions Indomptables devraient passer ce tour et atteindre le dernier carré.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(341€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(334€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Gambie Cameroun encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !