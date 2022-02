Pronostic Cameroun Egypte : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la CAN 2022

Le Cameroun prend le dessus sur l’Egypte

La grosse affiche des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 met aux prises le Cameroun à l’Egypte. Parfois bien aidés par l'arbitrage ou l'organisation et les Lions Indomptables réalisent une excellente campagne organisée sur leurs terres. Pour son entrée en lice, le Cameroun a souffert mais s’est défait du Burkina Faso (2-1) sur deux penaltys de Vincent Aboubakar. L’Ancien attaquant du FC Porto a été l’homme fort de la phase de groupe avec des nouvelles réalisations lors du large succès face à l’Ethiopie (4-1) et lors du nul face au Cap Vert (1-1). En huitième de finale, les Lions Indomptables affrontaient la modeste sélection des Comores qui se présentait sans gardien de métier et qui s’est rapidement trouvée en infériorité numérique. Malgré leur avantage numérique, les partenaires d’Onana ont souffert pour s’imposer (2-1). En revanche, les Camerounais se sont montrés nettement plus convaincants en quart de finale face à la Gambie (0-2) grâce à l’excellente prestation du Lyonnais Karl Toko-Ekambi, double buteur. Poussé par son public, le Cameroun va tout mettre en œuvre pour renverser l’Egypte et accrocher sa place en finale.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Egypte n’est pas pour rien la sélection qui a remporté le plus de titres en CAN (sept). En effet, les Pharaons sont progressivement montés en puissance après avoir logiquement perdu leur match d’ouverture face au Nigéria (1-0). Les Egyptiens ont fait le taf lors des deux derniers matchs de groupe en disposant de la Guinée Bissau (0-1) et du Soudan (1-0), deux modestes sélections africaines. Les Pharaons ont haussé le ton en 8de finale face à une Côte d’Ivoire annoncée comme l’un des outsiders pour le titre. Dominatrice, l’Egypte a eu les meilleures opportunités mais n’a pas su trouver la faille. Poussés aux tirs aux buts, les hommes de Queiroz se sont montrés plus précis lors de cette épreuve au contraire de Bailly qui a vu son penalty être arrêté par le portier égyptien. Le succès en quart de finale face à une très bonne sélection marocaine est à mettre au crédit de Mohamed Salah. Le joueur de Liverpool a été décisif lors des 2 buts de sa formation, en égalisant et en offrant le but de la qualif’ à Trezeguet. Pour ce choc face aux Lions, les Pharaons seront cependant privés de l’excellent Hegazy, blessé. Poussé par son public, le Cameroun devrait profiter de sa fraîcheur face à une Egypte qui vient de disputer deux prolongations pour réussir à se qualifier pour les demi-finales.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(335€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(396€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"-avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cameroun - Egypte encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !