Pronostic Cameroun Comores : Analyse, cotes et pronostic du 8e de finale de la CAN 2022

Cameroun – Les Comores : un choc déséquilibré

Grand favori au titre depuis l'élimination de l'Algérie, le Cameroun affronte l'un des adversaires les plus modestes en 8de finale, la sélection des Comores. Pour l'ouverture de cette CAN, les Lions Indomptables ont souffert mais ont renversé le Burkina Faso, grâce à un doublé de l'inévitable Vincent Aboubakar. Le capitaine camerounais a inscrit deux penaltys qui ont idéalement lancé sa sélection. Ensuite, le Cameroun s'est facilement défait de l'Ethiopie (4-1) avec de nouveau un doublé d'Aboubakar. Pour conclure, les Lions ont assuré l'essentiel en obtenant un nul face au Cap Vert, avec évidemment une nouvelle réalisation du joueur d'Al-Nassr. Aboubakar domine largement le classement des buteurs avec 5 buts inscrits depuis le début de la compétition. Solide sur toutes les lignes, le Cameroun possède en plus de son capitaine de très bons éléments avec les Onana, Anguissa, Toko Ekambi, Choupo Moting ou Moukoudi. En face, les Comores sont certainement l'une des sélections les plus modestes de la compétition. Les Cœlacanthes ont pourtant connu une entame compliquée avec deux défaites lors des deux premières rencontres face au Maroc (2-0) et contre le Gabon (1-0). Au pied du mur lors de la dernière journée, les Comores ont renversé le Ghana (2-3) pour décrocher une place inespérée en 8de finale. Ahmed Mogni, milieu de terrain d'Annecy, a été le joueur décisif contre les Ghanéens, avec un doublé. Poussé par son public, le Cameroun devrait passer assez facilement ce cap des 8e de finale pour décrocher son ticket pour les quarts de finale.