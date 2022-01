Pronostic Cameroun Burkina Faso : Analyse, cotes et prono du match de la CAN 2022

Cameroun - Burkina Faso : le pays hôte démarre bien

Comme le dernier Euro, la CAN 2021 se joue avec un an de retard, donc en 2022. Après de nombreux atermoiements concernant le covid et l'organisation du pays hôte, c'est bien le Cameroun qui accueille la compétition à partir de ce dimanche. Les Lions Indomptables vont donc ouvrir la compétition face au Burkina Faso, un adversaire pas si facile à jouer puisque Les Étalons restent invaincus depuis 8 matchs. La sélection de Bertrand Traoré est en revanche éliminé de la course à la prochaine Coupe du Monde, devancé dans leur groupe par l'Algérie. A noter que le Burkina Faso sera privé de son excellent buteur Lassina Traoré, blessé après un très bon début de saison avec le Shakhtar Donetsk. Du côté du pays organisateur, le Cameroun se présente avec tous ses cadres et notamment beaucoup de joueurs passés ou encore en Ligue 1 comme Zambo Anguissa, N'Jie, Aboubakar, Toko-Ekambi et Choupo-Moting. Le Cameroun reste sur 4 victoires consécutives, et à l'inverse du Burkina Faso, il disputera le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, ayant devancé la Côte d'Ivoire grâce à une ultime victoire sur un but de Toko-Ekambi (1-0). Avec sa force de frappe offensive de feu, le Cameroun pourrait démarrer "sa" CAN 2022 de la meilleure des façons, par une victoire à domicile sur le Burkina Faso.