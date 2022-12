Pronostic Cameroun Brésil : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ remboursés en Freebets sur Cameroun - Brésil !

dès la fin du match

Nos pronostics Cameroun - Brésil

Le Cameroun va tout donner

Le Brésil en mission

Le Brésil préserve ses cadres

Les compos probables pour Cameroun - Brésil:

Le Brésil réussit la passe de 3

Le est en ce moment de en vous inscrivant avec le Votre 1 pari est remboursé en Freebets jusqu'à 100€. Le Cameroun a connu une année marquée par une grosse désillusion avec son élimination en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée sur ses terres. Les Lions Indomptables ont su réagir pour se qualifier pour cette Coupe du Monde en sortant l’Algérie au terme d’un match retour intense avec un but à la dernière seconde des prolongations par Toko Ekampi. Pour son entrée en lice dans ce Mondial, le Cameroun s’est montré intéressant notamment en contre-attaques mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Ses occasions gâchées ont été punies par l’efficacité de la Nati qui est parvenue à s’imposer (1-0). Ensuite, les Lions Indomptables nous ont offert une superbe rencontre face à la Serbie. Après avoir ouvert le score par le Nantais Castelletto, le Cameroun a subi la révolte serbe qui a inscrit 3 buts en l’espace de 10 minutes. Rigobert Song a ensuite fait rentrer son joker Vincent Aboubakar, qui a totalement changé le cours de la rencontre. En effet, l’ancien attaquant lorientais a tout d’abord inscrit un bijou en lobant le portier serbe, puis, sur une nouvelle contre-attaque, Aboubakar a servi le Munichois Choupo-Moting pour conclure cette rencontre spectaculaire (3-3). Malgré ses bonnes prestations, la sélection camerounaise se trouve en 3e position de son groupe et doit s’imposer pour espérer disputer les 8e de finale.Arrivé au Qatar avec comme objectif de remporter la Coupe du Monde, le Brésil a réussi ses débuts. En effet, tombée dans un groupe relevé, la Selecao a parfaitement négocié ses deux premiers chocs face à la Serbie (2-0), où Richarlison s’est distingué. Le buteur des Spurs a montré toute sa palette avec un but en renard de surface et l’autre d’un magnifique geste acrobatique. Fort de ce succès, le Brésil a ensuite enchaîné en dominant la Suisse (1-0) grâce à Casemiro. Avec 6 points au classement, la bande à Tite est qualifiée pour les 8e de finale et devrait même selon toute vraisemblance finir en tête de ce groupe. Toujours aussi tranchant offensivement, le Brésil se montre très solide défensivement comme le prouve son bilan de 0 but encaissé lors des 2 premiers matchs. Depuis son élimination en quart du Mondial 2018, le Brésil a travaillé énormément pour être fin prêt pour cette édition. Le parcours lors des éliminatoires dans la zone Amérique du Sud avait déjà montré un aperçu de la puissance de cette équipe.Héros du match nul contre la Serbie, Vincent Aboubakar pourrait débuter la rencontre à la place de Toko Ekampi. L’ancien attaquant lorientais a fait étalage de toute sa qualité technique et a également fait valoir son expérience lors de ses appels en profondeur. En pleine confiance avec le Bayern Munich, Choupo Moting devrait l’épauler sur le front de l’attaque pour tenter de faire sauter le verrou brésilien. A noter que suite à un différend avec son coach, Onana a décidé de quitter la sélection en cours de compétition.De son côté, Tite déplore les absences de Neymar et Danilo, blessés. Le sélectionneur brésilien devrait également reposer plusieurs joueurs comme les Richarlison, Vinicius Jr, Casemiro ou Paqueta. Les Jesus, Martinelli, Rodrygo ou Antony pourraient en profiter pour grappiller du temps de jeu.: Epassy - Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo - Zambo-Anguissa, Kunde, Hongla - Mbeumo, Choupo-Moting, Toko-Ekambi (aboubakar).: Ederson - Dani Alves, Marquinhos (ou Militão), Thiago Silva (ou Bremer), Alex Sandro - Fabinho, Bruno Guimarães - Antony, Rodrygo, Gabriel Jesus - Martinelli.Solide lors des deux premières rencontres, le Brésil devrait s’appuyer sur cette aptitude pour venir à bout du Cameroun. A l’autre bout du terrain, les Auriverde peuvent compter sur le talent des Rodrygo, Antony, Martinelli ou Gabriel Jesus pour faire la différence. Solide lors des deux premières rencontres, le Brésil devrait s'appuyer sur cette aptitude pour venir à bout du Cameroun. A l'autre bout du terrain, les Auriverde peuvent compter sur le talent des Rodrygo, Antony, Martinelli ou Gabriel Jesus pour faire la différence. Malgré une équipe remaniée, le Brésil devrait terminer sur une bonne note contre un Cameroun joueur.