Pronostic Cagliari Udinese : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Cagliari et l’Udinese dos à dos

Excellent lors de la première partie de saison, Cagliari souffre lors de la phase retour. Les Sardes ne risquent plus rien puisqu'ils ont assuré leur maintien. Les hommes de Walter Zenga n'ont remporté que 2 rencontres depuis la mi-décembre. Depuis la reprise, les partenaires de Nainggolan se montrent solides et n'ont perdu que face à des formations en forme, l'Atalanta, la Samp' et la Lazio. En milieu de semaine, Cagliari s'est incliné logiquement au Stade Olympique de Rome face à la Lazio. Le portier sarde Cragno a repoussé l'échéance en réalisant de nombreuses parades.

En face, l'Udinese a réalisé le gros coup de la semaine. Le club frioulan s'est imposé face à la Juventus (2-1). Menés à la pause, les partenaires de De Paul se sont imposés sur une réalisation de l'ancien bastiais Seko Fofana dans les arrêts de jeu. Ce succès devrait permettre à l'Udinese de se maintenir puisqu'elle compte désormais 7 points d'avance sur Lecce. Pour cette rencontre, les deux formations pourraient se satisfaire d'un match nul.