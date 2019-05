Pronostic Cagliari Udinese : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Udinese peut accrocher le point du maintien à Cagliari

Cagliari termine la saison en roue libre. Le club sarde étant assuré du maintien, il reste sur 4 matchs sans succès. Cagliari a réussi à se maintenir grâce à ses prestations à domicile (30 points de pris sur les 41 au total) et son attaquant Pavoletti a réussi une très belle saison en inscrivant 15 buts. Ces bonnes performances lui ont valu d'être convoqué avec la Squadra Azzura lors du dernier rassemblement (1 match, 1 but).

De son côté, l'Udinese n'a pas encore validé son maintien mais est tout de même en situation favorable. Un nul assurerait le maintien dans l'élite des hommes d'Igor Tudor qui terminent plutôt bien et restent sur 3 matchs sans défaite (un nul face à l'Inter et deux victoires). L'argentin Rodrigo De Paul réalise une très bonne saison et a été décisif à 18 reprises (9 buts et 9 passes décisives), en soutien de Kevin Lasagna. Pour ce match, nous voyons l'Udinese toujours concerné par le maintien accrocher au moins un nul à Cagliari.