Pronostic Cagliari Torino : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Torino prend au moins 1 point à Cagliari

Profitez de 110€ en EXCLU chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Cagliari Torino :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dixième du championnat italien avec un total de 35 points après 27 journées, Cagliari a complètmeent gâché son début de championnat prodigieux. En effet, avec 29 points après 15 journées, Cagliari avait toutes ses chances de batailler pour la prochaine Ligue des Champions, ou au moins la C3. Mais les Insulaires n’ont pas réussi à tenir le rythme imposé par le top 4, ni même par le top 10. Avec 3 points récoltés sur 33 possibles sur les 11 journées avant le confinement, le club sarde s’est tiré une balle dans le pied. Cependant, Nainggolan et consorts ont retrouvé le chemin de la victoire lors de la reprise (1-0).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Torino vit un véritable calvaire cette saison. Malgré une équipe très compétitive sur le papier (on pense notamment à Andrea Belotti le buteur de la sélection italienne, mais également à Izzo, Sirigu l’ancien gardien du PSG ou encore Falque), les Piémontais se retrouvent à joueur leur maintien à 10 journées de la fin du championnat. Une situation navrante, mais grâce à cette victoire sur l’Udinese pour leur match de reprise sur un but de Belotti à la 16minute de la rencontre, le Torino possédé un matelas d’avance de 6 points sur la zone rouge. Avant ce match, le Toro avait joué un match en retard face à la belle équipe de Parme et avait déjà failli l'emporter (match nul avec un penalty raté de Belotti). Sur ce match, on voit les Granata prendre au moins 1 point à Cagliari.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez(167€ du pari + 110€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 110€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Cagliari Torino encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !