Pronostic Cagliari Sassuolo : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Sassuolo accroche au moins un point à Cagliari

Révélation de la première partie de saison, Cagliari est désormais rentré dans le rang. Les Sardes pointent à la 11place du classement avec 41 points, soit 11 de plus que le premier relégable à 5 journées de la fin. En milieu de semaine, les partenaires de Nainggolan ont été balayés par la Samp' de Ranieiri (3-0). Cagliari reste sur 5 matchs sans la moindre victoire, avec des nuls contre Bologne, la Fiorentina et Lecce, pour des défaites face à l'Atalanta et donc la Sampdoria.

En face, Sassuolo finit fort. Réputé pour son jeu offensif, le club dirigé par De Zerbi possède la 5attaque du championnat transalpin. A l'aller, les deux formations s'étaient quittées sur un match nul spectaculaire (2-2), au cours duquel Berardi avait en plus raté un penalty. Les partenaires de Caputo ont signé 4 belles victoires de rang depuis le retour des compétitions. En milieu de semaine, Sassuolo a signé une nouvelle prestation spectaculaire en accrochant la Juventus (3-3). Au regard de la dynamique des deux formations, Sassuolo semble le mieux placé pour décrocher trois nouveaux points. Le club devrait au moins prendre 1 point dans un match à moins de 5 buts vu la pauvreté offensive actuelle de Cagliari (1 but marqué sur les 5 dernières journées).