Pronostic Cagliari Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli enchaîne à Cagliari

Au plus mal fin 2021, Cagliari s'est bien repris lors de ce début d'année civile. En effet, les Sardes viennent de réaliser une très bonne série de résultats, puisque lors des 6 dernières journées, ils n'ont perdu qu'une seule fois face à l'AS Rome (1-0) au Stade Olympique sur le plus petit des scores. Lors de ce passage, Cagliari a dominé la Sampdoria, Bologne et surtout l'Atalanta Bergame, pour des nuls contre la Fiorentina et Empoli. Cette bonne dynamique n'a pas permis au club sarde de sortir de la zone rouge mais l'a rapproché des formations non relégables. En effet, Cagliari compte le même nombre de points que Venise, 17e, à l'orée de cette journée. Depuis le départ de cette saison, la formation sarde peut compter sur son capitaine Joao Pedro, auteur de 10 buts et de 4 passes décisives.

En face, le Napoli est dans la course au. Partis sur les chapeaux de roue, les ont ensuite connu un passage plus difficile mais se sont repris lors des dernières semaines. Les hommes de Spalletti ont profité d'un calendrier favorable pour se replacer avec des succès sur la Samp', Bologne, la Salernitana et Venise. La semaine passée, les Napolitains ont affiché de bonnes dispositions face à une formation de l'Inter, alors leader de Serie A (1-1). Les partenaires de Lorenzo Insigne avaient déjà tenu tête à la Juventus (1-1) quelques semaines plus tôt. En milieu de semaine, le Napoli avait un nouveau match de gala à disputer, un 16e de finale de l'Europa League au Camp Nou face au FC Barcelone. Malgré la forte domination barcelonaise, le club italien est parvenu à ramener un nul (1-1) qui offrira un match retour décisif au Stade Diego Armando Maradona. En forme, le Napoli ne devrait pas tomber dans le piège sarde et ramener un succès de Cagliari.