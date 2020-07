Pronostic Cagliari Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juve fête le titre à Cagliari

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Cagliari - Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En s’imposant face à la Sampdoria lors de la journée précédente, la Juve a décroché son 36e titre de championne d’Italie, le 9e consécutif. Dominatrice sur le plan national, la Vieille Dame rêve désormais de Ligue des Champions où elle doit remonter un handicap d’un but face à l’Olympique Lyonnais. Arrivé cet été, Maurizio Sarri a décroché pour la première fois un titre de champion national. L’ancien technicien du Napoli et de Chelsea peut remercier Cristiano Ronaldo, auteur de 31 réalisations, et un Paulo Dybala qui a réalisé sa meilleure saison. Sorti sur blessure face à la Samp’, le petit argentin devrait manquer cette rencontre, tout comme Douglas Costa.chezjusqu’au 13 août seulement⇒ ⇒⇐ ⇐Auteur d’un excellent début de saison, dans le sillage d’un Nainggolan et d’un Simeone performants, Cagliari a chuté lors de la phase retour. Depuis le 02 Décembre, le club sarde n’a remporté que deux rencontres de championnat face à deux formations luttant pour le maintien, la Spal et le Torino. Sur sa lancée et en préparation de son huitième retour de LDC, la Vieille Dame devrait prendre le meilleur sur des Sardes dans le dur dans cette fin de championnat.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Cagliari Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !