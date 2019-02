Pronostic Cagliari Inter : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter s’impose sur le terrain de Cagliari !

Quatorzième, Cagliari accueille l'Inter dans le cadre de la 26e journée de Serie A. Les Sardes possèdent actuellement 6 points d'avance sur Bologne, première formation relégable. Cependant la formation de Rolando Maran n'est pas sur une dynamique positive et a remporté 1 seule rencontre au cours des 7 dernières journées (face à Parme). A l'heure de recevoir l'Inter, Cagliari compte plusieurs absents comme Klavan ou la nouvelle recrue Théreau. A l'aller, les Sardes s'étaient inclinés 2-0 à Giuseppe Meazza sur des buts de Lautaro Martinez et Politano. Ces deux éléments devraient être présents sur la pelouse et composer une partie de l'attaque intériste. Par contre, Icardi (en conflit avec sa direction) est toujours écarté. Depuis la défaite à domicile face à Bologne, l'Inter s'est repris et a enchaîné 5 matchs sans défaite. Le week-end dernier, les Nerazzurri ont été tout proche d'aligner un 6e succès consécutif à Florence mais ont concédé un penalty dans les ultimes secondes du match. Sous la pression du rival rossonero, l'Inter doit s'imposer pour ne pas voir son rival milanais les devancer. Pour ce match avancé de Serie A, nous voyons une formation de l'Inter efficace s'imposer en Sardaigne.