Pronostic Cagliari Bologne : Analyse cote et pronostic du match de Serie A

Bologne à sa sauce à Cagliari

En clôture de la 21journée de Serie A, Cagliari reçoit la formation de Bologne. L'an passé, la formation sarde était parvenue à se maintenir dans l'élite grâce à une bonne dernière ligne droite. Actuellement, Cagliari occupe la 18place avec 4 points de retard sur Venise, première équipe non relégable. Depuis le début de saison, la formation sarde n'a remporté que deux matchs, à chaque fois face à la Sampdoria dont le match retour disputé la semaine passée à Gênes. Menés au score, les Insulaires ont renversé la Samp' grâce à des réalisations de Deiola et Pavoletti (score final 1-2). Le meilleur buteur de cette équipe est le capitaine Joao Pedro, qui compte 9 réalisations. Le Brésilien vient d'obtenir la nationalité italienne et rêve désormais de la, à un poste où Mancini peine à trouver un attaquant qui s'impose durablement. A domicile, les Sardes ont vécu une déroute lors de leur dernière réception face à l'Udinese (0-4).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bologne a connu des derniers jours particuliers. En effet, avec plusieurs joueurs touchés par la Covid, le club a été contraint de se mettre en quarantaine et n'a pas pu se présenter pour affronter l'Inter lors de la dernière journée. Le dernier match des hommes de Sinisa Mihaljovic remonte à fin décembre avec un large succès à Sassuolo (0-3). Bologne est calé dans le ventre mou de la Serie A avec 14 points d'avance sur le 1relégable qui n'est autre que Cagliari. Un succès en Sardaigne permettrait à Bologne de faire déjà un grand pas vers le maintien. Pour ramener un résultat de Sardaigne, Mihaljovic compte sur son duo d'attaque composé par Sansone et Arnautovic, mais face à Sassuolo, c'est Orsolini, Hickey et l'ancien Toulousain Santander qui avaient scoré, preuve que le collectif bolognais est intéressant. A priori supérieur à son adversaire, malgré de potentielles absences liées à la covid, Bologne semble en mesure d'arracher au moins le match nul en Sardaigne dans un nouveau match à moins de 5 buts. Cagliari n'a pour l'instant battu que la Samp cette saison en Serie A.