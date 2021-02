Pronostic Caen Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes revient dans le jeu face à Caen

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Caen - Valenciennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec 8 points de retard sur la dernière équipe en course pour les play-offs d’accession à la ligue 1, le Stade Malherbe de Caen semble bien mal embarqué pour atteindre l’objectif de début de saison, la montée. Les Normands sont sur une terrible série de 6 journées sans la moindre victoire. Pire, lors des 11 dernières rencontres de Ligue 2, Caen s’est imposé une seule fois et ce face au promu dunkerquois. La bande à Pascal Dupraz reste sur trois défaites consécutives face à des formations qui luttent pour le maintien, Ajaccio (1-0), Rodez (1-2) et Chambly (4-2). Face aux Camblysiens, les Caennais ont perdu leur gardien de but Garissone Innocent, victime d’une crise de tachycardie. La seule bonne nouvelle des dernières semaines vient de la qualification en Coupe de France face à Guingamp.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Valenciennes a été chahuté par ses supporters en fin d’année, suite au manque d’ambition de leur équipe. Depuis ce coup de gueule, les Nordistes viennent d’aligner une très bonne série avec trois victoires et un nul. Ce bon passage permet aux hommes d’Olivier Guéguan d’être revenu à 5 points des play-offs d'accession (Valenciennes est toujours en attente de ses 3 points gagnés sur tapis vert face à Niort après l'appel suspensif des Champions). De plus, le club nordiste sait que lors de cette même journée, des formations comprises dans les 5 premières places s’affrontent, ce qui pourrait faire l’affaire des Valenciennois. Les partenaires de Cuffaut sont en pleine confiance en déplacement avec 8 voyages sans la moindre défaite. Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, Valenciennes joue son va-tout dans la course aux play-offs et semble en mesure de s’imposer à d’Ornano face à une formation caennaise en plein doute. La cote du VAFC est tout simplement énorme, et vaut sans doute le coup d'être pris avec le pari remboursé en Cash offert chez Winamax.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Valenciennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !