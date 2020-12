Pronostic Caen Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes en leader à Caen

La première affiche de Ligue 2 ce samedi intéresse la montée en Ligue 1 avec l'opposition entre Caen et Troyes. Au début de la saison, ces deux formations faisaient partie des grands favoris. Après 14 journées, les Normands sont toujours dans le coup et occupent la 7place avec 22 points, à une unité des barragistes. Cohérents depuis le début de saison, les hommes de Pascal Dupraz connaissent cependant leur premier passage compliqué. En effet, le Stade Malherbe reste sur trois matchs sans la moindre victoire avec des nuls contre Châteauroux et Grenoble pour une défaite surprenante chez le promu palois.

De son côté, Troyes a été l'un des grands perdants de l'arrêt inopiné des compétitions l'an passé. En course pour la montée, les hommes de Laurent Batlles n'ont pas pu défendre leur chance pleinement. Bien décidés à ne pas revivre tel scénario, les Troyens veulent terminer dans l'une des deux premières places, qui offrent une accession directe en L1. Irrégulier en début de saison, l'ESTAC est invaincu lors des 9 dernières journées. De plus, le club troyen reste sur trois victoires consécutives, dont la dernière face au Paris FC (2-1). Ce succès a délogé les Parisiens de la 1place aux profits des Troyens. Troyes se déplace à Caen en tant que leader et pourrait marquer les esprits dans le cadre de la montée face à un adversaire direct en enchaînant une 4victoire consécutive.