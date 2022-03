Pronostic Caen Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse prend sa revanche sur Caen

Caen fait partie des équipes concernées par la lutte pour le maintien. Actuellement 13, les Caennais possèdent 4 points d'avance sur Grenoble (18e). Le club normand avait déjà eu très chaud l'an passé en sauvant sa peau lors de la dernière journée. Bien parti dans ce nouvel exercice, le Stade Malherbe de Caen est depuis très irrégulier. Les dernières journées reflètent cette inconstance puisque les hommes de Stéphane Moulin ont récemment perdu contre Pau (1-0) et Dijon (1-0) pour une victoire contre Bastia (2-1). A domicile, les Normands se montrent intéressants puisqu'ils ont remporté 4 de leurs 5 dernières réceptions. De plus, le stade Malherbe avait réussi un exploit à l'aller en s'imposant sur la pelouse de Toulouse (2-3).

De son côté, le TFC a toujours en tête le revers concédé lors du match aller au stadium face aux Caennais. En effet, depuis l'entame de la saison, les hommes de Montanier n'ont perdu qu'à deux reprises face à Caen et Niort. La formation haut-garonnaise tourne à plein régime depuis quelques semaines et vient de remporter ses 5 dernières rencontres de Ligue 2 assez facilement. Les Toulousains se sont défaits de Dijon (4-1), Valenciennes (1-3), Le Havre (4-0), Grenoble (2-0) et Dunkerque (2-0). Lors des trois derniers matchs, les partenaires de Dupé n'ont pas encaissé le moindre but. Cet excellent passage a permis au TFC de s'envoler en tête de la Ligue 2 avec 5 points d'avance sur le Paris FC et 6 sur Ajaccio. Le club toulousain peut remercier son maître à jouer Branco van den Boomen qui est actuellement sur une autre planète. Le milieu néerlandais enchaine les prestations de haut vol et a une nouvelle fois été décisif face à Dunkerque avec un coup-franc sublime. Sur la lancée de ses excellents résultats, Toulouse devrait prendre sa revanche sur le Stade Malherbe de Caen.