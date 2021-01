Pronostic Caen Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse pour le fauteuil de leader à Caen

Auteur d'une saison décevante l'an passé, le Stade Malherbe de Caen se comporte mieux lors de ce nouvel exercice. Les Normands occupent la 8place du classement général mais accusent un retard de 5 points de retard sur les places de barragiste. Les hommes de Pascal Dupraz semblent en retrait par rapport aux formations luttant pour la montée. Par ailleurs, le club caennais reste sur une victoire lors des 7 dernières journées, et cela face au promu dunkerquois. Pour son dernier match à d'Ornano, Caen avait été étrillé par Sochaux (1-4). En revanche, les protégés de Pascal Dupraz sont allés prendre un bon point à l'Abbé-Deschamps en début de semaine face à une formation auxerroise, candidate à la montée (1-1).

De son côté, Toulouse a vécu une saison catastrophique l'an passé avec une relégation en Ligue 2. Le club haut-garonnais a connu des changements à tous les niveaux lors de l'intersaison, avec un nouveau président, un nouveau coach et un effectif grandement renouvelé. Les Toulousains sont mal partis avec deux revers consécutifs mais se sont parfaitement repris depuis cette mauvaise entame. En effet, le TFC est 2e de L2 et peut prendre la première place du classement en cas de victoire après le nul de Troyes à Dunkerque vendredi. Les hommes de Patrice Garande sont sur une excellente dynamique avec une seule défaite lors des 16 dernières journées. En milieu de semaine, les Pitchounes ont remporté un match important face à un autre candidat à la montée, le Paris FC (1-1), grâce à ses révélations de la saison : le Néerlandais Stijn Spierings ayant été servi par une passe décisive du gallois Healey. En pleine forme et avec l'objectif de prendre la place de leader, Toulouse semble en mesure de s'imposer à Caen.