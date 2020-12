Pronostic Caen Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen se défait de Sochaux

Dans une Ligue 2 très serrée à tous les étages, le Stade Malherbe de Caen fait partie des prétendants à la montée. Après 16 journées, les Normands occupent la 7place avec 26 points, soit 2 de moins que le dernier barragiste. Les Caennais, solides depuis le début de saison, ont connu un passage avec moins de réussite qui s'est traduit par 3 nuls et une défaite. Mais les hommes de Pascal Dupraz ont mis fin à cette série le week-end dernier en dominant le promu dunkerquois dans une rencontre spectaculaire (2-3). Menés au score, les Caennais ont ensuite déroulé avant de se faire peur en fin de rencontre. Entre cette victoire et les deux nuls précédents face aux deux premiers du classement, les Normands avancent avec confiance dans ce match.

De son côté, Sochaux est l'une des formations qui a le moins perdu (3 défaites). Les hommes d'Omar Daf se signalent surtout par une accumulation de matchs nuls depuis le départ de cette saison. Avec 9 matchs nuls, Sochaux est l'équipe qui a le plus partagé les points lors de cet exercice. D'ailleurs, les Sochaliens sont sur une série de 5 rencontres sans la moindre défaite avec un succès face au Havre et 4 nuls consécutifs face à Nancy, le Paris FC, Pau et le week-end dernier, Grenoble. Calé en milieu de tableau, le club sochalien ne compte que 5 points de retard sur Caen. Invaincus à domicile cette saison et mis en confiance par leurs 3 derniers bons matchs, les Normands devraient pouvoir se sortir du piège sochalien pour prendre 3 points précieux dans l'optique des barrages.