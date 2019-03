Pronostic Caen Saint-Étienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Match fermé entre Caen et Saint-Etienne

L'arrivée de Roland Courbis à Caen pour aider le club à se maintenir n'a pour l'instant pas porté ses fruits. Les Normands, qui ont remporté seulement un match lors des 19 dernières journées de Ligue 1, restent même sur trois défaites consécutives. Habitué à jouer le maintien ces dernières saisons, Caen a vu Monaco et Amiens prendre de l'avance et sa survie dans l'élite s'annonce difficile. Depuis le début de saison, les partenaires de Paul Baysse se sont imposés seulement à deux reprises à domicile : face à Amiens et Toulouse. La perte du derby dans les dernières secondes a fait beaucoup de mal aux Verts, qui ont depuis perdu leur fluidité dans le jeu. Le départ de Selnaes, dont l'entente avec M'Vila permettait de faire la liaison entre la défense et l'attaque, a été préjudiciable. Son remplaçant Aït-Bennasser s'est bien intégré mais ne possède pas la qualité de passe du norvégien. En déplacement les hommes de Gasset ont du mal à décrocher des points. Et face à Caen, le coach stéphanois sera en plus privé de Khazri et Debuchy, suspendus. Le Tunisien est l'atout offensif numéro 1 des Verts et son absence sera handicapante. N'ayant marqué qu'1 seul but sur ses 4 derniers matchs, Saint-Etienne va devoir se montrer solide pour ramener au moins un point de Normandie. Pour cette rencontre entre deux formations sur des mauvaises dynamiques, notamment offensives (Caen est la 17e attaque sur 20 en L1), nous voyons un match pauvre en buts.