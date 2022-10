Pronostic Caen Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez réussit un coup à Caen

Bien parti cette saison, le Stade Malherbe de Caen semblait se présenter comme un candidat à la montée. Le manque de régularité des hommes de Stéphane Moulin a rapidement freiné les ardeurs normandes. En effet, le club caennais se trouve actuellement en 7position avec 4 points de retard sur Valenciennes (5). Les Normands ont raté plusieurs opportunités de se replacer dans le haut du tableau comme ce fut le cas le week-end dernier à Laval. Humilié par le promu en Mayenne (4-0), Caen a perdu 3 des 4 derniers matchs de Ligue 2. Offensivement, le club normand n'a inscrit qu'un seul but lors des 4 dernières journées. Malherbe espère se relancer lors de la réception de Rodez mais n'aura pas la tâche facile. En effet, la formation aveyronnaise est habituée à devoir lutter pour son maintien depuis son retour en Ligue 2. Les hommes de Laurent Peyrelade ont connu une entame délicate mais se montrent nettement plus solides depuis quelques semaines comme le prouvent leur bilan. Lors des 6 dernières journées de L2, Rodez ne s'est incliné qu'une seule fois face à Amiens, qui occupe les premiers rôles. Malgré cette solidité retrouvée, la formation aveyronnaise peine à s'imposer puisqu'elle a majoritairement concédé des matchs nuls (4 lors des 6 dernières journées). Cette bonne période n'a pas permis à Rodez de sortir de la zone rouge puisque le club ruthénois occupe toujours la première place de relégable. La semaine passée, les hommes de Laurent Peyrelade ont tenu tête à une formation havraise qui lutte pour la montée. Dans cette opposition entre Caen qui ne gagne plus trop et Rodez qui perd beaucoup moins, les Ruthénois devraient être en mesure d'accrocher au moins un point en Normandie face à des Caennais sur courant alternatif.