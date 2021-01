Pronostic Caen Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen se sort les tripes face à Rodez

Avec une seule victoire lors des 9 dernières journées, le Stade Malherbe de Caen doit se contenter d'une 9place au général, loin des objectifs initiaux du club. En effet, la formation normande envisageait de se mêler à la lutte pour les play-offs. Au soir de la 20journée, les Caennais possèdent 7 points de retard sur le dernier barragiste. Au regard de leur dynamique actuelle, les hommes de Pascal Dupraz ne semblent pas en mesure de combler cet écart. La semaine passée, Caen s'est incliné en Corse face à Ajaccio. A domicile en revanche, le Stade Malherbe se montre solide avec une seule défaite depuis le départ de la saison face à Sochaux. Connu pour ses coups de gueule et sa propension à motiver ses troupes, Pascal Dupraz a dû apprécier la prestation de ses hommes à Guingamp en Coupe de France (1-3) qui leur permettra d'affronter le PSG en 32de finale.

De retour en Ligue 2, après 26 ans d'attente, Rodez a réussi à se maintenir l'an passé. Comme souvent pour des formations aux moyens limités, le deuxième exercice est souvent le plus difficile. Actuellement, le club ruthénien végète dans la zone de relégation, à la 18place. En revanche, les hommes de Laurent Peyrelade ont repris espoir grâce à leur succès face à Pau la semaine passée, grâce à une réalisation d'Ouhafsa (0-1). Cette victoire confirme le léger mieux entrevu lors des dernières semaines, au cours desquelles Rodez a signé 5 matchs nuls consécutifs. En milieu de semaine, le club aveyronnais s'est qualifié pour le prochain tour de la Coupe de France en dominant le club palois lors de la séance de tirs aux buts et retrouvera Brest en 32. Piqué par Pascal Dupraz, le Stade Malherbe de Caen, solide à domicile, devrait être en mesure de se sortir du piège ruthénien.